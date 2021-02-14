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Пассажиры экстренно вернувшегося в Екатеринбург самолета вылетели в Уфу

Ранее сообщалось, что самолет вернулся в аэропорт Кольцово из-за срабатывания датчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Резервный борт с пассажирами рейса Екатеринбург - Уфа, который вернулся в аэропорт Кольцово из-за срабатывания датчиков, вылетел в пункт назначения. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

"Вылетел в 17:16 (15:16 мск)", - значится на табло.

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Уфу вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика днем 14 февраля. По данным компании, на самолете бортовой компьютер выдал предупреждение о работе автоматики топливной системы. На борту находилось 99 пассажиров, никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

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