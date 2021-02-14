Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина

ВАТИКАН, 14 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поздравил всех влюбленных и обрученных с Днем святого Валентина. В воскресной проповеди понтифик сказал, что молится и благословляет влюбленных.

"Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю [их]", - сказал Франциск.

Живший в конце III века н. э. (до официального разрешения христианства) подвижник христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.

Вокруг жития святого Валентина появилось множество легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных 14 февраля. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещенному христианскому обычаю.

В Терни, где находятся мощи святого - покровителя города - также вспоминают о собственных "Ромео и Джульетте" - легионере Сабине и его возлюбленной Серапии. Римлянин-язычник из любви к девушке-христианке принял ее религию. Валентин обвенчал их, однако тяжело больная невеста умерла прямо у алтаря.

Еще по одной легенде святой Валентин примирил бранящихся возлюбленных, подарив им алую розу. Поженившись, с тех пор они, как считается, жили счастливо, а цветок стал символом признания в любви.

День памяти Кирилла и Мефодия

14 февраля католическая церковь также чтит память равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян, о чем Франциск также напомнил в своей проповеди.

"Приветствую все народы, живущие на территориях, евангелизированных братьями", - добавил понтифик.

Родившиеся в IX веке в современных Салониках - тогда город относился к Болгарии - братья Константин Философ (в монашестве Кирилл) и Мефодий занимались переводами на общеславянский язык церковных книг. Кроме того, святым приписывается создание первого славянского алфавита - глаголицы, - а их ученики, как считается, составили названную в честь старшего брата современную азбуку - кириллицу.

По благословению Папы Римского Адриана II Кирилл и Мефодий составили на славянском языке текст литургии - в первую очередь для Великоморавского царства (современная Чехия). Однако 14 февраля 869 года Кирилл умер в Риме.