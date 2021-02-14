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Пандемия COVID-19
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Президент Мексики анонсировал поставку "Спутника V" в страну через неделю

Ранее Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала эту российскую вакцину
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор AP Photo/Marco Ugarte
Описание
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo/Marco Ugarte

ТАСС, 14 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается на следующих выходных. Об этом в воскресенье проинформировало агентство Bloomberg.

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О планах поставок вакцины в Мексику 4 февраля сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мексиканский регулятор заключил с фондом соглашение на закупку 24 млн доз препарата.

Ранее Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия COVID-19
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