Гостелевидение Сербии создало направление для укрепления культурного сотрудничества с РФ

БЕЛГРАД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Государственная сеть развлекательных телеканалов Сербии Arena Channels Group развивает свою деятельность в сфере российско-сербского культурного сотрудничества. Как заявил в комментарии ТАСС генеральный директор Arena Channels Group Небойша Жугич, медиахолдинг создал отдельное подразделение, которое будет заниматься российским направлением.

"В новом 2021 году руководство медиагруппы Arena Channels Group приняло решение создать отдельную должность. Доверие было оказано Ивану Стефановичу, который ранее руководил проектом по российскому направлению. Ему предстоит заниматься в нашей компании сотрудничеством между Республикой Сербией и Российской Федерацией. Данное решение принято с целью развития всеобъемлющего и плодотворного сотрудничества наших стран и их государственных институтов", - заявил Жугич агентству.

Телепроекты о России

Новый руководитель отдела по развитию российско-сербских отношений в компании Arena Channels Group Иван Стефанович рассказал ТАСС о приоритетах своей деятельности и предстоящих проектах.

"Я очень счастлив получить возможность работать на такой ответственной позиции. Как человек, годами занимающийся сербско-российскими отношениями, я считаю исключительно важным то, что наша компания сделала новый шаг в развитии сотрудничества между Сербией и Россией, признавая исключительную важность дружбы между нашими народами и искренние и уважительные отношения лидеров наших стран. До сих пор на канале Balkan Trip, который работает в составе нашей медиагруппы, мы представили сербскому зрителю ряд фильмов и сериалов о значительных фигурах нашей совместной истории. Среди них я бы особо выделил фильмы о генерале Врангеле, знаменитом архитекторе Николае Краснове, прототипе Вронского из "Анны Карениной" Николае Раевском, русском герое, погибшем за свободу сербского народа от турецкой оккупации", - рассказал Стефанович.

По словам Ивана Стефановича, помимо исторических личностей большое внимание было уделено презентации туристического потенциала Российской Федерации. "Сериал "Гений места" самым лучшим образом представил нашим зрителям российские города, историческое наследие и красоты России. Хотелось бы подчеркнуть, что показанные нами фильмы и сериалы о России встретили весьма позитивную реакцию наших зрителей и внесли значительный вклад в присутствие РФ в сербской медиасфере", - рассказал Стефанович.

По его словам, новое подразделение медиагруппы намерено еще активнее развивать доказавшее свою успешность направление. "В настоящий момент мы показываем сериал "Романовы", в ближайшем будущем планируем запустить сериалы о Первой и Второй мировых войнах, в которых наши народы плечом к плечу боролись за свободу. Помимо демонстрации фильмов мы занимаемся съемками новых программ о выдающихся личностях, внесших вклад в развитие российско-сербских отношений. Наша медиагруппа также внимательно следит за всеми важными событиями и мероприятиями на территории Сербии, направленными на развитие сотрудничества между нашими народами", - указал Стефанович.

Канал о России

В сентябре 2020 года государственная сеть развлекательных телеканалов Сербии Arena Channels Group и Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимную коммуникацию, взаимодействие в работе над проектами, совместное освещение мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие российско-сербских отношений в области культуры, медиа и спорта.

Ранее государственная сеть телеканалов Сербии Arena Channels Group запустила новый канал о путешествиях Balkan Trip, рассказывающий о культуре, истории и туристических возможностях России, Сербии и Балканского региона. Телекомпания работает в странах региона с 2009 года. Зрителями тематических каналов, посвященных спорту, музыке, сельскому хозяйству, геймингу и путешествиям являются 6 млн 715 тыс. человек в шести странах бывшей Югославии (Сербия - 2,65 млн, Босния и Герцеговина - 2 млн, Хорватия - 1,1 млн, Черногория - 210 тыс., Северная Македония - 440 тыс., Словения - 315 тыс.). В ближайшее время Arena Channels Group планирует выйти на уровень в 9,2 млн зрителей, что составляет более 50% населения стран бывшей Югославии.