В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Карлоса Менема

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в воскресенье трехдневный траур в связи со смертью бывшего главы государства Карлоса Менема. Об этом сообщила администрация главы государства.

"Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур с сегодняшнего дня в связи со смертью Карлоса Менема", - говорится в сообщении.

На своей странице в Twitter Фернандес выразил скорбь в связи с произошедшим. "Он всегда выбирал демократию, был губернатором провинции Ла-Риоха, президентом и сенатором. В годы диктатуры он был жертвой преследований и был отправлен в тюрьму", - написал он.

Менем умер в воскресенье на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Он занимал пост президента с 1989 по 1999 год. С 2005 года у бывшего главы государства было место в Сенате парламента Аргентины.