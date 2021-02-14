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Пандемия COVID-19

В Чехии продлили режим ЧС до 28 февраля

Кабмин продлил режим ЧС по требованию глав краев - 14 крупнейших административно-территориальных единиц Чехии

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии на внеочередном заседании в воскресенье продлило на две недели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен был завершиться в полночь на понедельник и который 11 февраля, несмотря на просьбу кабмина, отказалась продлить нижняя палата парламента страны. Об этом со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову сообщило Чешское радио.

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Кабмин продлил режим ЧС по требованию глав краев - 14 крупнейших административно-территориальных единиц Чехии. Чешское законодательство позволяет правительству предпринять этот шаг в целях обеспечения безопасности здоровья жителей республики.

Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за распространения британского штамма коронавируса. С 12 февраля и до завершения действия режима ЧС власти запретили въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия) - наиболее неблагополучных в стране с точки зрения эпидемиологической ситуации.

В Чехии режим ЧС из-за коронавируса действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года, а затем был восстановлен 5 октября.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
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