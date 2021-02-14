В Британии выявили наименьшее с 2 октября число случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 10 972, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 258 инфицированных - минимум с 26 декабря.

Днем ранее власти сообщили о 13,3 тыс. случаев заражения и 621 летальном исходе. Всего в Великобритании умерли свыше 117,1 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,03 млн. За последние семь дней количество регистрируемых в стране случаев сократилось на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным и на 30% более летальным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно последним данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 15 млн человек - 22% населения королевства. В воскресенье премьер-министр Борис Джонсон назвал достижение этой отметки "значительной вехой".

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Ранее правительство королевства выражало стремление провакцинировать к середине февраля 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно снимать действующие ограничения. Планируется, что о графике поэтапной отмены действующих мер будет объявлено 22 февраля.