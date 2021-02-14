Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина

АФИНЫ, 14 февраля. /ТАСС/. Греческая полиция применила в воскресенье слезоточивый газ против группы демонстрантов, выступающих против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи со всеобщим карантином в стране. Об этом сообщил греческий новостной портал Newsit.gr .

По его сведениям, на центральной площади Синтагма собрались около 700 человек, которые выкрикивали лозунги против введенных ограничительных мер. Небольшая группа из числа участников акции хотела подойти к памятнику неизвестному солдату у стен парламента, однако полиция не дала им это сделать, применив слезоточивый газ. После этого демонстранты покинули площадь. От слезоточивого газа одной женщине стало плохо, и ее доставили в больницу на машине скорой помощи.

Для борьбы с распространением коронавируса в стране уже более трех месяцев действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. В январе правительство стало его немного ослаблять. Однако в связи с увеличением в последнее время суточного числа инфицированных коронавирусом премьер-министр объявил об ужесточении в период с 11 по 28 февраля мер усиленного карантина в Афинах и столичной области Аттика, включая окружающие ее острова. На этот период в Аттике вновь закрыты все виды образовательных учреждений, а также все виды розничной промтоварной торговли. Ношение защитной маски обязательно как в помещениях, так и на улице. За ее отсутствие нарушителям грозит штраф в €300.

Максимальный суточный прирост числа случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер выявляемое в сутки число случаев упало в конце января до 300-500, однако в начале февраля снова подскочило до 1,2-1,5 тыс.