Кабмин Чехии намерен запросить парламент продлить в стране режим ЧС после 28 февраля

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии, объявившее в воскресенье о продлении в стране с понедельника на две недели режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить его действие и после 28 февраля. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Да, режим ЧС мы объявили на 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, - отметил он. - Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом".

Правительство со вторника начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.

Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На своем ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос о возможности возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов.

При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.