В Петербурге на этой неделе за медпомощью обратились на 64% меньше пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые обратились за медицинской помощью, за неделю сократилось в Санкт-Петербурге на 64%, следует из данных межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Количество больных за сутки, обратившихся с лабораторно подтвержденным COVID-19: на 14 февраля - 473, на 7 февраля - 1 316. Динамика к аналогичному дню прошлой недели -64,06%", - говорится в материалах совета.

Также отмечается, что тенденция к снижению числа заразившихся и обратившихся за помощью связана с массовой вакцинацией населения. "За весь период в Петербурге вакцинировано 158 563 человека, из них 35 009 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках - 116 944 комплекта", - говорится в справке.

В медучреждениях Петербурга развернуто 10 650 коек для пациентов с коронавирусом. Свободными из них остаются более 45% - 4 842.

В городе выявили 353 103 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 267 706 человек, умерли 10 463. За последние сутки в городе выявили 1 099 случаев заражения.