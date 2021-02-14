Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье сообщило агентство PA со ссылкой на представителя семьи.

"Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка, - отмечается в заявлении. - Мы можем подтвердить, что Арчи [сын пары] станет старшим братом". Пол ребенка, как указывается в сообщении, пока не известен.

Более года назад принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также перестала получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.