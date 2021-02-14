НПО в Грузии просят премьера купить российскую вакцину от коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре неправительственные организации и один благотворительный фонд обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в опубликованном в воскресенье письме, адресованном премьеру, на странице НПО "Национальный конгресс славянских народов Грузии" в Facebook .

"К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины "Спутник V" и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата "Спутник V" для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом", - сказано в письме.

Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение "Спутника V". Кроме того, в феврале британский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят "Спутник V" в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Помимо "Национального конгресса славянских народов Грузии" и благотворительного фонда "Исток" авторами открытого письма являются НПО "Евроазиатский альянс", "Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии" и "Антифашистская коалиция многонациональной Грузии".

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 265 557 случаев заражения, 258 093 человека выздоровели, 3 343 пациента умерли. Власти ожидают начала поставок вакцин в феврале через международную платформу COVAX. На первых порах республика получит до 30 тыс. доз американской вакцины Pfizer. Власти планируют к сентябрю привить 60% взрослого населения (около 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.