Израиль будет допускать до 2 тыс. авиапассажиров в сутки

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 февраля. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса утвердила в воскресенье предложение министерства транспорта разрешить въезд в страну для 2 тыс. авиапассажиров за 24 часа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила план министра транспорта по возобновлению полетов в и из Израиля в период закрытия неба. Будет разрешен въезд в Израиль для 2 тыс. авиапассажиров в день. Министерство транспорта рассмотрит возможность привлечения зарубежных авиакомпаний для рейсов по странам назначения. Министерство обороны подготовит места в гостиницах для прохождения карантина прибывающими в соответствии с запланированными цифрами", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что комиссия по борьбе с коронавирусом продолжит обсуждения программы дальнейшего снятия карантинных ограничений в Израиле на заседании 15 февраля. В соответствии с решением кабмина до 20 февраля включительно действует введенный с 26 декабря 2020 года запрет на въезд и выезд граждан из Израиля, кроме особых случаев, а также закрыт аэропорт Бен-Гурион для регулярных рейсов.

Уже третий с марта 2020 года карантин начался в Израиле 27 декабря, а с 8 января он был ужесточен на месяц до тотального. 7 февраля начался первый этап смягчения ограничений, в частности был отменен запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины, открылись национальные парки и заповедники, ресторанам и кафе разрешили работать навынос. Вместе с тем израильтянам запрещено собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. За отсутствие защитной маски в Израиле предусмотрен штраф в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).