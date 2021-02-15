Кипр с 1 апреля начнет принимать туристов из Израиля без теста на коронавирус

НИКОСИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Туристы из Израиля смогут с 1 апреля приезжать на греческий юг Кипра без необходимости сдачи молекулярного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил в воскресенье во время визита в Израиль президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, чьи слова приводит канцелярия главы государства.

"Я рад сообщить, что между нашими двумя компетентными ведомствами [Госкомитетом по туризму Кипра и Министерством туризма Израиля] было достигнуто соглашение, благодаря которому с 1 апреля 2021 года граждане Израиля, которые были привиты вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств, не будут обязаны сдавать ПЦР-тест для поездки на Кипр и не будут помещены в карантин по прибытии", - сказал Анастасиадис перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Кипра также добавил, что ему будет интересно узнать от главы израильского правительства о методике лечения вызываемой коронавирусом болезни, которую разрабатывает медицинский центр имени Сураски ("Больница Ихилов") в Тель-Авиве. Этот интерес вызван тем, что кипрская сторона, как сообщил Анастасиадис, примет участие в клиническом исследовании.

В настоящий момент все пассажиры, прибывающие в греческую часть Кипра, должны проводить три дня на карантине, по завершении которого им необходимо сдать диагностический тест на коронавирус.

С 1 марта власти острова собираются открыть Кипр для туристов из 56 стран, в том числе из России. После этого гражданам РФ уже не нужно будет отправляться в карантин. Однако им придется сдать два ПЦР-теста: один в России не ранее чем за 72 часа до вылета на остров, а второй - уже по прилете на Кипр.