В Ростовской области смягчили ограничения по коронавирусу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области с понедельника смягчили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Согласно постановлению регионального правительства, с 15 февраля в большинстве муниципалитетов возобновлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи, увеличена норма заполняемости стадионов, а также возобновлена работа фудкортов и ледовых катков в торговых центрах.

Документ, подписанный губернатором Ростовской области Василием Голубевым, предполагает возобновление в полном объеме оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Заполняемость стадионов, зрительных залов и кинотеатров будет увеличена до 50%. На территории торговых центров возобновляется работа фудкортов и ледовых катков. Также могут функционировать и городские ярмарки непродовольственных товаров.

Ранее власти региона приняли решение поделить область на три цветовые зоны - зеленую, желтую и красную. Исходя из показателей распространения коронавируса, города и районы области относятся к той или иной зоне. Как сообщили в пресс-службе губернатора, "красными" остаются девять территорий области, на которые смягчение ограничений не распространяется.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 68 688, число выздоровевших выросло до 58 887, умерли 2 935 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.