В ЛДПР предложили расширить список граждан, которые могут получить маткапитал

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей с 1 января 2022 года лицам, ранее не воспользовавшимся правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью. Текст и пояснительные материалы в своем телеграм-канале опубликовал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

"В целях улучшения демографической ситуации законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, права на получение МСК (материнский (семейный) капитал - прим. ТАСС) женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Также законопроект предполагает распространение меры на ранее не воспользовавшихся правом на господдержку мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда вступило в силу с 1 января 2022 года.

Маткапитал при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же размере, что и при выплате на первого.

"Материнский (семейный) капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение. Но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас. Если говорим о необходимости корректировать демографическую ситуацию в отдельных регионах, где показатели рождаемости заметно ниже даже средних по статистике, нужны конкретные меры", - написал Нилов.