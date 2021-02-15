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В регионах Центральной России прогнозируют аномально холодную погоду

Температура будет ниже нормы на 8-12 градусов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 8-12 градусов ожидает Москву и другие регионы Центрального федерального округа в течение рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Центр европейской части России, в частности, Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели. Очень холодная погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура днем будет в районе 15 градусов мороза, а ночью может опускаться до 26 градусов мороза.

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