В регионах Центральной России прогнозируют аномально холодную погоду

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 8-12 градусов ожидает Москву и другие регионы Центрального федерального округа в течение рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Центр европейской части России, в частности, Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели. Очень холодная погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура днем будет в районе 15 градусов мороза, а ночью может опускаться до 26 градусов мороза.