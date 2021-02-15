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В 14 районах Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Сила ветра местами достигнет 33 м/с

ТАСС, 15 февраля. Спасатели направили экстренное предупреждение на 16 и 17 февраля в 14 муниципальных образований Сахалинской области в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте территориального управления МЧС России.

"16-17 февраля на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и г. Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег, местами очень сильный, сильная метель - видимость 500 м и менее, ветер 25-30 м/с местами 33 м/с (ураган), гололедные явления", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что 16 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов ветер может усилиться до 33-35 м/с.

Силы и средства для ликвидации возможных последствий непогоды готовы к реагированию.

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