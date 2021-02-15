Российским властям предложили ввести в школах и вузах должность IT-директора

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. АНО "Институт прогрессивного образования" предложила ввести в школах, техникумах и вузах России с нового учебного года должность IT-директора, который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. Письмо с соответствующим предложением имеется в распоряжении ТАСС.

Предложение от 8 февраля 2021 года направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

"С целью повышения эффективности цифровизации образовательного процесса предлагаем в рамках приоритетного национального проекта "Образование" следующее: введение должности IT-директора в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях (завуч/проректор по цифровизации) с нового 2021-2022 учебного года; разработка профессионального стандарта IT-директора образовательного учреждения; проведение курсов дополнительной профессиональной подготовки для IT-специалистов по образовательному процессу", - следует из письма за подписью директора института Анны Маркс.

По ее мнению, IT-директором в образовании должен быть "не просто технический специалист, а профессионал, обеспечивающий грамотную интеграцию технологий в учебный процесс, развитие внешних и внутренних цифровых коммуникаций образовательного учреждения для повышения эффективности обучения". "Фактически речь идет о принципиально новой профессии на стыке информатизации и педагогики", - добавляет Маркс.

Уточняется, что на IT-директора должен быть возложен широкий комплекс задач, связанных с цифровизацией образовательного процесса, они помогут выстроить цифровые процессы по управлению образовательной организацией.

Практика введения директоров по технологиям в штатное расписание школ, колледжей и университетов за последние годы получила распространение в США, Великобритании, Швейцарии, Финляндии и других странах, добавляет в письме Маркс.

Требования времени

Как отмечается в письме, масштабная цифровизация современного общества, переход России к "экономике 4.0" требуют не только новых умений от выпускников школ и вузов, но и качественно иного подхода к организации учебного процесса. Цифровая трансформация образования включает в себя развитие современной инфраструктуры учебных заведений, внедрение интерактивных методик в обучение, разработку электронного образовательного контента и учебно-методических программ с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, повышение цифровой грамотности педагогов и многое другое.

"При этом в российских образовательных учреждениях практически отсутствуют специалисты, которые, с одной стороны, имели бы необходимые компетенции для управления этим блоком, а с другой - полномочия заниматься непосредственно и только им", - отмечает Маркс.

В письме указывается о проведенном АНО исследовании, из которого следует, что за цифровизацию в российских школах чаще всего отвечают учителя информатики и лаборанты компьютерных классов наряду со своими основными обязанностями. Реже эти задачи возложены на системного администратора или специалиста, подрядную организацию по договору. Лучше ситуация в вузах технологического профиля, где эта работа возложена на специальные подразделения, а контроль ее выполнения на одного из проректоров.

Анализ имеющихся типовых штатных расписаний школ показывает, что на уровне административного персонала должности специалистов по цифровизации не предусматриваются, добавляется в письме. Так, в Московской области предусмотрены должности техников и инженеров по обслуживанию компьютерных классов, а в Санкт-Петербурге такая работа выполняется не на постоянной основе, а по договору.

ТАСС попросил Минпросвещения, Минцифры и Минобрнауки прокомментировать эту инициативу.

Как указано на сайте организации, деятельность АНО "Институт прогрессивного образования" связана, в частности, с изучением проблем современной молодежи, проведением исследований, развитием образовательных технологий.