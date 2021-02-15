{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса... Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - сообщает ведомство.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В 14 районах Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Сила ветра местами достигнет 33 м/с
Читать полностью