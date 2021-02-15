Вокруг нацпарка "Земля леопарда" в Приморье ограничили вырубку монгольского дуба

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти в Приморье ограничили вырубку монгольского дуба вокруг нацпарка "Земля леопарда". Это дерево обеспечивает желудями копытных животных, которые являются кормовой базой для хищников, и установленная "зона покоя" поможет сохранять редких дальневосточного леопарда и амурского тигра, сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.

"Новое распоряжение губернатора Приморья Олега Кожемяко утвердило изменения в Лесном плане Приморского края, ограничив рубку дуба монгольского вокруг нацпарка "Земля леопарда". Это дерево играет важную роль в экосистеме региона и обеспечивает желудями копытных животных - кормовую базу хищников. Установленная "зона покоя" по заготовке дуба на прилегающих к "Земле леопарда" территориях станет дополнительным буфером для защиты место обитаний дальневосточного леопарда и амурского тигра", - говорится в сообщении.

Распоряжение создает в нескольких лесничествах Приморья "зоны покоя" для дуба монгольского общей площадью более 250 тыс. га. Вне "зон покоя" заготовка данной породы теперь регламентируется с помощью минимального пропускного диаметра стволов - параметра, который сохранит от вырубки молодые, еще не успевшие дать плоды деревья.

"В тексте распоряжения подчеркивается, что к 2024 году необходимо добиться увеличения популяции леопарда как минимум на 10 особей. Хотя сейчас леопардов уже около 100, для полной безопасности популяции их должно быть минимум 150. Лесохозяйственные нововведения имеют целью в том числе помощь в восстановлении этого, а также других редких видов животных юго-запада Приморского края", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что неконтролируемое использование лесных ресурсов на юго-западе Приморья стало одной из причин практически полного исчезновения дальневосточного леопарда в XX веке. Созданный в 2012 году нацпарк помог пресечь охоту и лесные рубки в местах обитания этого хищника. Леопарда удалось спасти, и его ареал расширился уже в три раза с начала века. В связи с этим понадобились дополнительные охранные меры, учитывающие дальнейшее расселение подвида.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Свыше 80% его обширной территории покрыты лесами. Более 60 местных видов растений занесены в Красную книгу России. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда. За леопардами и другими животными на территории парка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек.