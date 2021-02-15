В Гидрометцентре рассказали о погоде на европейской части России в марте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экстремально высокой температуры в марте в регионах европейской части России ожидать не стоит. Показатели будут близки к норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы", - сказал он.

Жителям европейской части РФ также не стоит надеяться, что весна будет ранней. "Предпосылок никаких для экстремально теплого марта или ранней весны нет", - отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце месяца.