Москвич победил в гонке по льду Байкала, преодолев на коньках 210 км менее чем за 10 часов

ИРКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы заняли все первые места по результатам экстремального марафона на коньках и велосипедах по льду Байкала "Ледовый шторм". Самый быстрый участник преодолел дистанцию в 210 км чуть менее, чем за 10 часов на коньках, сообщила в понедельник ТАСС представитель оргкомитета Юлия Фадеева.

"Все первые места взяли участники из Москвы. Чуть менее 10 часов в общей сложности потребовалось самому быстрому участнику, чтобы преодолеть дистанцию. Это Яков Френклах (коньки). Для сравнения: победительница женского зачета на велосипеде сделала это за 16 с лишним часов", - сказала Фадеева.

Среди девушек на коньках самой быстрой оказалась Татьяна Антохина, среди велосипедистов-мужчин - Евгений Колганов, среди женщин - Елизавета Черепанова.

Фадеева отметила, что самым сложным стал третий этап гонки, когда участники преодолевали трассу из поселка Большое Голоустное в поселок Листвянка. "Был ветер в лицо, а лед был почти весь закрыт снегом", - сказала она.

Марафон "Ледовый шторм", который проводится с 2013 года, стартовал 12 февраля и продолжался три дня. Участники преодолевали дистанцию 210 км из поселка Сахюрта до Листвянки, на ночь останавливаясь на отдых на турбазах. В 2021 году на гонку заявилось рекордное число участников - 69, это на 15 больше, чем в 2020 году. Участвовали жители городов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Тагила, а также Чехии. Чтобы участвовать в "Ледовом шторме", необязательно быть профессиональным спортсменом.