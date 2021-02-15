В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ТАСС, 15 февраля. Специалисты МЧС объявили экстренное предупреждение на 16 и 17 февраля на территории Приморского края в связи с ветром до 25 м/c со снегом, а также угрозой быстрого обледенения судов в северной части Японского моря. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В связи с выходом глубокого циклона в Японское море во второй половине ночи 16 февраля в северной части ожидается очень быстрое обледенение судов. 16 февраля на территории южных и юго-восточных прибрежных районов, 17 февраля на территории юго-восточных и восточных районов ожидается сильный снег, метель при сильном северном, северо-западном вере до 25 м/c", - говорится в сообщении.

В акватории у берегов Приморья ожидаются волны до 5 м, возможны аварийные ситуации на судах.

В регионе действует циклон, который принес обильный снег и ветер с порывами до 21 м/c. Местные власти рекомендовали сократить рабочий день, а также отменить занятия в школах. Аварийные бригады работают в режиме повышенной готовности. По информации Приморского гидрометцентра, снег на большой части региона прекратится в ночь на вторник.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.