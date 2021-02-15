В Якутии продлили режим повышенной готовности до 1 марта

ЯКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 1 марта. При этом заработают фудкорты, банкетные залы и кафе, сообщила в понедельник на брифинге зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Выйдет указ, по которому режим повышенной готовности сохраняется до 1 марта 2021 года. При этом непосредственно в самом указе будет определен ряд разрешительных мероприятий", - сказала Балабкина.

Она отметила, что будет разрешена работа фудкортов при условии 50% вместимости в зале и расстояния между столиками 2 м. Кроме того, смогут работать банкетные залы при условии предельной численности посетителей - 50 человек. "Также необходимо обратить внимание, что будет разрешена работа букмекерских контор и выставочных мероприятий, которые на территории республики были ограничены <…> Общий режим предприятий общественного питания возвращается в свой обычный "доковидный" режим", - добавила Балабкина.

"На настоящий момент в республике остаются меры необходимой самоизоляции для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остаются масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции. Также непосредственно не снят режим нахождения на удаленной работе более 50% от численного состава учреждений и организаций", - сказала Балабкина.

В Якутии выявлено 31 828 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 729 человек, умерли 507. В республику поступило 42 412 доз вакцины. По последним данным оперштаба республики, первую прививку сделали 26 507 человек.