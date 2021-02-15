Музейные программы для школьников могут возобновить в России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские музеи смогут вскоре возобновить приостановленные из-за пандемии программы для организованных групп школьников. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора, поступившем в понедельник в распоряжение журналистов.

"Минкультуры России совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения организованными группами школьников музеев в рамках просветительско-образовательных программ", - поясняется в заявлении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, "дату возобновления музейных программ пока не объявляют". В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей".

Ранее с просьбой разрешить такие мероприятия обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников, согласованные с органами образования, являются частью образовательного процесса.

"Практика музейной деятельности свидетельствует, что даже в рамках действующих ограничений, в том числе в части соблюдения необходимой социальной дистанции, музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности для классов в составе 25-30 человек", - приводятся в заявлении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В свою очередь Попова считает, что "сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер: нужно носить маски, сохранять социальную дистанцию, держать чистыми руки и поверхности". Попова убеждена, что, соблюдая все правила, можно рассчитывать "на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер".

Предполагается, что музеи смогут принимать в специально подготовленных помещениях организованные группы детей, которые учатся в одном классе. "При этом будут учтены особенности санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных регионах и соответствующих нормативных актов глав субъектов Российской Федерации", - говорится в заявлении.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 108,6 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 071 883 случая заражения, выздоровел 3 593 101 человек, умерли 80 126. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Учреждения культуры России приостанавливали деятельность из-за пандемии.