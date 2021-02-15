В Татарстане с октября реабилитацию после пневмонии из-за COVID прошли 5,4 тыс. пациентов

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений Татарстана с октября 2020 года прошли 5 424 пациента, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татарстана, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Резеда Бодрова.

"С октября 2020 года на базе 54 лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан проведена реабилитация 5 424 пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19", - сказала она.

Бодрова напомнила, что с мая 2020 года в ковидные перепрофилировали госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах, городскую больницу №2 и городскую клиническую больницу №12 в Казани.

Она уточнила, что в Татарстане одними из первых в стране открылись отделения медреабилитации для пациентов, перенесших пневмонию из-за коронавируса: на базе госпиталя для ветеранов войн в Казани (с 5 июня), поликлиники №7 в Казани (с 15 июня), поликлиники №7 в Набережных Челнах (с 13 июля) и т. д.

"Кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА были проведены три цикла повышения квалификации для врачей "Медицинская реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19" (36 часов), обучено 246 специалистов, было издано три учебно-методических пособия по медицинской реабилитации при пневмонии, вызванной COVID-19, внесены предложения в четыре федеральные временные клинические рекомендации, внедрены инновационные технологии реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказала Бодрова.

25 января на итоговой коллегии Минздрава Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил о необходимости разработки программы реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус нового типа. По его словам, в регионе находятся более 40 санаториев, нужно задействовать их возможности.