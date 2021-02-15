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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям

Центр будет создан на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Деятельность центра внесет вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений", - говорится в сообщении.

Сотрудничающий центр будет создан на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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