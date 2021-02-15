Фитнес-отрасль просит Минздрав о совместной работе над проектом реабилитации при COVID-19

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество направило письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой включить представителей ведомства в состав рабочей группы, которая занимается подготовкой рекомендаций по восстановлению и реабилитации россиян, перенесших COVID-19, с помощью фитнес-индустрии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе сообщества.

"Работа над всероссийской программой восстановления россиян после COVID-19 с помощью ресурса фитнес-индустрии немыслима без активного содействия Минздрава. Поэтому мы попросили назначить ответственных лиц от министерства по данному направлению для более эффективной и оперативной работы", - цитирует пресс-служба президента Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

Она выразила убеждение, что "синергия возможностей медицины и сферы физической культуры поможет скорейшему решению приоритетных задач государственной политики на ближайшую и долгосрочную перспективу".

В декабре 2020 года Национальное фитнес-сообщество обратилось к Мурашко с инициативой выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и медицинскими учреждениями для сопровождения переболевших ковидом россиян в фитнес-клубы. Также оно просило совместно с медицинским сообществом разработать и внедрить рекомендации и программы по восстановлению россиян после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью ресурса фитнес-индустрии. После этого было проведено совместное совещание с представителями Минздрава, по итогам которого были достигнуты договоренности о совместных действиях на I квартал 2021 года. Была сформирована рабочая группа из числа представителей фитнес-отрасли, профессиональных образовательных учреждений и ведущих медицинских специалистов отрасли, входящих в Национальное фитнес-сообщество.

В январе 2021 года профессиональные образовательные учреждения, входящие в состав сообщества, запустили общероссийские программы подготовки специалистов по восстановлению после COVID-19.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 700 фитнес-клубов из 77 регионов России, 7 профессиональных образовательных учреждений, 4 ассоциации, 3 федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций.