Эксперт считает, что британский штамм коронавируса вызывает опасную болезнь у детей

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса, быстро распространяющийся в Словакии, представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. В клиниках страны увеличивается число больных, у которых вызываемое коронавирусом заболевание, часто протекающее в бессимптомной форме, перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра республики Элену Прокопову.

"Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне британский штамм, - привело радио ее слова. - Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно".

Как правило, пациенты с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания.

Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.