{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая

Всероссийские проверочные работы у 10-х и 11-х классов пройдут с 1 по 26 марта в режиме апробации
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году пройдут с 15 марта по 21 мая, говорится в приказе Рособрнадзора, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Из документа следует, что ВПР у учеников с 4-го по 8-й классы состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10-х и 11-х классов - с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Если эпидемиологическая обстановка в стране не позволит провести проверочные работы в намеченные сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом
Число летальных исходов возросло на 394, это минимум с 30 ноября
Читать полностью