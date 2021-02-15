В Минпросвещения сообщили, что исправили образовательные программы в техникумах регионов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Программы обучения в региональных техникумах были проанализированы и исправлены с учетом местных рынков труда. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы провели за год детальный анализ с каждым регионом по каждому техникуму, по каждой программе, насколько подготовка и данная программа соответствует рынку труда. <…> Мы эту ситуацию меняем в каждом регионе, чтобы по завершении техникума выпускник был максимально востребован там, где он проживает", - отметил министр.

Кравцов, в частности, рассказал о мероприятиях в сфере образования на Северном Кавказе. "Допустим, программ по туризму немного было в техникумах Северо-Кавказского федерального округа, а там туризм развивается, нужно готовить соответствующие кадры", - пояснил он.

Ранее глава Минпросвещения приводил данные, согласно которым, из 700 тыс. молодых специалистов, завершающих обучение в колледжах в 2020 году, 175 тыс. продолжат учиться в вузах, остальные выйдут на рынок труда.