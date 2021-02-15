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Губернатор Калужской области призвал чиновников выйти на уборку снега

Владислав Шапша также поблагодарил жителей региона, которые убирали снег во дворах жилых домов

ТАСС, 15 февраля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник на заседании регионального правительства призвал чиновников принять участие в борьбе с последствиями сильного снегопада, прошедшего в минувшие четверг и пятницу.

"Я думаю, что они [чиновники] тоже должны выйти, чтобы очистить общественные места, подходы к социальным учреждениям, помочь коммунальщикам. Это касается не только Калуги, но и администрации губернатора и всех муниципалитетов. Ничего с ними не случится, а в кабинетах еще успеют насидеться", - сказал Шапша.

Он поблагодарил жителей региона, вышедших на уборку снега во дворах жилых домов. "Я видел, как люди откликнулись на призыв выйти и почистить для себя же снег в своих дворах. Это было сделано. Я признателен всем жителям Калужской области. Всем, кто откликнулся", - сказал губернатор.

Как сообщил в понедельник на заседании регионального правительства глава городской управы Калуги Дмитрий Денисов, улицы областного центра от снега очищают около 150 дорожных рабочих, в распоряжении которых 108 единиц техники.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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