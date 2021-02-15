Власти Крыма надеются, что выпавший снег поправит ситуацию с водоснабжением Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Ялты, где из-за засухи введен график подачи воды населению, увеличились после прошедших в минувшие выходные снегопадов, сообщил на совещании глава Крыма Сергей Аксенов.

"Надеемся, что данного объема осадков хватит, чтобы поправить ситуацию. По крайней мере, на Южном берегу точно, а в Симферополе посмотрим", - сказал Аксенов.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что с 12 по 14 февраля на территории Крыма выпало от 2 до 25 мм осадков. "Наибольшее количество осадков выпало в горной и северо-западной части полуострова. <…> Ждем паводковый период, при плюсовых температурах положительных вся эта вода, конечно, пойдет в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые питают Ялту, а также в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища", - пояснил Гоцанюк.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что в снеге накоплено от 6 до 8 млн кубометров воды. Уже имеющиеся запасы водохранилищ города достигли 8,4 млн кубометров воды, из них 6,1 млн кубометров - это полезный объем. При этом Ялта по-прежнему снабжается из альтернативных источников, в том числе водопадов, поступления от которых из-за морозов временно снизились.