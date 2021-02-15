Мосгорсуд признал законным арест таксиста, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН 23 января

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение отправить под стражу водителя такси Валерия Евсина, который обвиняется в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Евсина В.", - сказали в пресс-службе.

В конце января Пресненский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Евсина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"), и отправил его под арест сроком до 28 марта 2021 года.

Тверской суд Москвы ранее назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей Евсину, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, таксист признан виновным в участии в митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения (ст. 20.2 КоАП РФ).

В Москве после несогласованного митинга возбуждены семь уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.