В Башкирии объединят два государственных вуза

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Башкирский государственный (БашГУ) и Уфимский государственный авиационный технический университеты (УГАТУ) будут объединены в один вуз для повышения конкурентоспособности региона в научной сфере. Об этом в глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Мы сейчас находимся в преддверии очень большого научного проекта - это создание большого университета. Везде уже начались всевозможные провокации, люди не понимают, что, если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выпадем. Я прошу эту работу провести четко и организованно, решение принято, оно должно быть исполнено", - сообщил Хабиров.

УГАТУ был основан в 1932 году, в 1992 году он получил статус технического университета. Вуз специализируется на авиационных, компьютерных технологиях, входит в консорциум аэрокосмических вузов России. Среди партнеров УГАТУ - ОДК "УМПО", Томский политехнически университет, NVIDIA, Autodesk, Союз машиностроителей России.

БашГУ - классический вуз Башкирии, основан в 1909 году, в его составе четрые филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск. Обучение ведется по свыше 250 основным образовательным программам.