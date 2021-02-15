На курорте у Эльбруса из-за погодных условий закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Канатные дороги и лыжные трассы закрыли на курорте, расположенном у подножия горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в понедельник сообщили в администрациях канатных дорог.

"В Приэльбрусье опять ухудшение погоды. Канатная дорога "Чегет" не работает. Берегите себя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "канатки" Чегета (гора с зоной катания для профессионалов горнолыжников и сноубордистов) в Inatagram.

Сегодня также не работают канатные дороги АО "Курорт Эльбрус", которые "закрыты в связи с проведением технического обслуживания, необходимого в связи с погодными условиями". В субботу канатная дорога на поляне Азау в Приэльбрусье прекратила работу из-за сильного ветра. На два часа отключили электричество из-за снега и штормового ветра, работу дороги перевели в аварийный режим, скорость ветра достигала 40 м/с.

Как рассказал ТАСС глава администрации сельского поселения Эльбрус, где размещены курортные территории, Магомед Согаев, в ближайшие часы для посещения закроют и Поляну Нарзанов. "Ветер утих, но у нас хороший снегопад и он только усиливается. Канатные дороги закрыты. По Приэльбрусью электричество, газ, вода - все восстановлено, Поляну Нарзанов сегодня, по рекомендации лавинщиков, к обеду будем закрывать, Чегет и Азау открыты", - рассказал Согаев.

Последствия ураганного ветра

Ранее в субботу и воскресенье на курорте ураганный ветер повалил деревья, что вызвало отключение электроэнергии, было прервано газоснабжение нескольких туристических объектов. Ниже курорта в городе Тырныаузе, административном центре Эльбрусского района, ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов и соцучреждений, сильные порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередач, часть магистральной теплотрассы, а также линии газопровода.

К полудню в воскресенье на объектах туристического комплекса и жилого сектора Приэльбрусья восстановили электро-газоснабжение, сообщили а администрации Эльбрусского района.

"Расчищены от завалов деревьев проезды для транспорта (движение по федеральной, региональным и по муниципальным дорогам стабилизировано). Мероприятия по расчистке лесного массива продолжаются. Системы тепло-водоснабжения на территории района осуществляются в штатном режиме", - отметили в администрации.

Прогноз погоды

В ближайшие дни в Приэльбрусье выпадет много снега пояснил ТАСС дежурный синоптик Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ветер стих, но количество снега уже превышает норму.

"По территории республики проходит холодный циклон, через горы, поэтому в Приэльбрусье идут сильные осадки в виде снега, уже выпало 17 мм по Чегету - это сильный снег и 9 мм по Терсколу. В предстоящие сутки также ждем выпадения сильных осадков. Ветер медленно смещается, в ближайшие три дня будут осадки в виде снега, с понижением температур на всей территории республики", - пояснила синоптик.

В целом же высота снежного покрова на метеостанции в Терсколе достигает 76 см, на Чегете - 105 см. "Это много, именно поэтому в горах лавинопасность на ближайшие три дня сохраняется", - добавила собеседница агентства.

Штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах КБР выше 2 тыс. м над уровнем моря объявили на ближайшие трое суток. "По представленным "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным в период с 18:00 15 февраля до 18:00 18 февраля 2021 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник региональным главком МЧС.

Спасатели рекомендует соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: кататься только на размеченных, разрешенных трассах; не выходить в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следить за изменением погоды; избегать мест возможного схода лавин (сходят чаще всего со склонов крутизной более 30 градусов).

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы, а также на горе Чегет. В прошлом году на курорте побывали более 214 тыс. человек.