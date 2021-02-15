Эксперт: половина онкозаболеваний детей связаны с опухолями кроветворной иммунной системы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Половина онкологических заболеваний детей являются опухолями кроветворной иммунной системы, еще по 25% - опухоли центральный периферической нервной системы и опухоли из неправильно сформированных клеток различных органов. Об этом в понедельник сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

"Структура онкологических заболеваний детей принципиально отличается от взрослых. 50% онкологических заболеваний у детей - это опухоли кроветворной иммунной системы, примерно 25% - опухоли центральной периферической нервной системы, только 25% - это опухоли из неправильно сформированных зачатков <...> клеточных опухолей самых разных органов ткани", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 15 февраля Международному дню детей, больных раком.

По словам Румянцева, онкозаболевания у детей могут проявляться очень рано, пик приходится на возраст от 2 до 4 лет. "И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин", - пояснил он, добавив, что, по данным за прошлый год, выживаемость детей свыше 5 лет и без рецидивов была отмечена у 82% пациентов. При этом при их лечении широко используется трансплантация костного мозга и клеточные технологии, что не так часто возможно применять у взрослых.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.