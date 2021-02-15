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Госпитализация Алексея Навального

Суд повторно рассмотрит жалобу на действия СК при госпитализации Навального

Причина отмены решения суда первой инстанции пока не уточняется

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, отказавшего в жалобе юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального в Омске. Жалоба возвращена в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщили ТАСС в суде.

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"Постановление суда первой инстанции отменено. Материал направлен на новое судебное разбирательство", - сообщили в суде.

Причина решения не уточняется, но отмечается, что ее изложат в мотивировочной части решения суда, которая появится в установленном законом порядке.

В декабре Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы Гимади на бездействие СК в расследовании инцидента с госпитализацией Алексея Навального в Омске. Юрист подал в областной суд апелляцию на это решение.

Теги
РоссияНовосибирская областьГоспитализация Алексея Навального
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