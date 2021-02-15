В мире зарегистрировали минимум с начала октября заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за истекшие сутки 300,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это минимальный показатель за более чем четыре месяца. Предыдущий минимум (291,2 тыс.) был зафиксирован 7 октября 2020 года.
На первое место по приросту новых случаев заражения вновь вышла Европа, на которую пришлось больше половины зарегистрированных за сутки инфицированных (122,5 тыс.). В регионе Северной и Южной Америки выявили 115,6 тыс. заболевших.
ТАСС сравнил темпы снижения заболеваемости в различных странах.
Американский регион
Америка остается эпицентром вспышки коронавируса: за время пандемии там заразились свыше 48,1 млн человек, что составляет почти 45% от общемирового количества (108,8 млн).
- В США в сутки выявляют уже менее 100 тыс. заболевших, что соответствует показателям начала ноября. В январе в США ежедневно фиксировали 200-250 тыс. инфицированных, а 2 января суточный прирост превысил 300 тыс., что стало абсолютным максимумом.
- Замедление темпов распространения инфекции наблюдается и в других странах региона, где число заразившихся превышает 1 млн. Например, в Бразилии за минувшую неделю выявлено около 312 тыс. случаев заражения - почти на 10 тыс. меньше, чем неделей ранее. В Аргентине заболеваемость снизилась до уровня двухмесячной давности, в Колумбии - до показателей октября. В Мексике темпы распространения инфекции упали вдвое по сравнению с максимальными январскими значениями, превышавшими 20 тыс. случаев заражения в сутки.
- Исключением является Перу, где в середине января началась третья волна распространения инфекции. Накануне в стране зарегистрировали почти 12 тыс. новых случаев заражения, что стало вторым по величине значением за все время пандемии. Из-за скачка заболеваемости в столице и девяти регионах Перу восстановлен режим строгого карантина.
Европа
Европейский регион является вторым по величине очагом коронавирусной инфекции (36,5 млн заразившихся). В последнее время в большинстве государств Европы с наибольшим количеством заболевших наблюдается снижение темпов распространения инфекции.
- В Великобритании за сутки выявили около 11 тыс. новых случаев заражения, что стало самым низким показателем со 2 октября.
- Во Франции в последние дни регистрируют по 16-18 тыс. случаев заражения в сутки - втрое меньше по сравнению с пиковыми значениями октября - ноября. До уровня первой половины октября снизилась заболеваемость в Италии и Германии, где пики пришлись на конце прошлого года и начало этого. Аналогичная ситуация наблюдается также в Польше и на Украине, которые преодолели свои пики в ноябре прошлого года.
- В Чехии прирост новых случаев сократился вдвое по сравнению с максимальными значениями января, но все же остается на высоком для страны уровне 8-9 тыс. инфицированных в сутки.
- В Испании после январских пиков заболеваемость снизилась до уровня 16-18 тыс. новых случаев заражения, что примерно соответствует значениям конца декабря.
Азия
Число заразившихся в азиатском регионе, несмотря на его размеры и численность населения, почти вдвое меньше, чем в Европе, и более чем в 2,5 раза, чем Америке.
- В Индии, остающейся основным очагом распространения инфекции в Азии, заболеваемость снизилась до уровня 10-11 тыс. случаев в сутки, что соответствует ситуации в стране в июне, и почти в 10 раз меньше по сравнению с пиковыми значениями сентября.
- В Турции сейчас выявляют в сутки в четыре-пять раз меньше заболевших, чем во время декабрьского всплеска.
- В Иране с начала февраля наблюдается некоторый рост: с 6,5 тыс. до 7,2-7,5 тыс. случаев заражения в сутки. Однако это почти вдвое меньше, чем фиксировалось в ноябре - начале декабря.
- В Индонезии заболеваемость до конца января находилась в фазе постоянного роста, после чего началось незначительное снижение до уровня 9-10 тыс. случаев заражения в сутки.
- На рекордно высоком для страны уровне, превышающем 3 тыс. новых инфицированных в сутки, с середины января остается заболеваемость в ОАЭ.