Школы смогу сами определить даты проведения всероссийских контрольных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские школы самостоятельно определят конкретные даты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР). Однако они будут ограничены рамками установленного расписанием периода, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"ВПР пройдут для обучающихся 4-8-х классов в штатном режиме, для обучающихся 11-х классов - по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода", - говорится в сообщении.

Итоговые контрольные в 2021 году начнутся с проверочных работ для 11-х классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) в период с 1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11-х или 10-х классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4-х классов - по русскому языку, математике и окружающему миру, 5-х классов - русский язык, математика, история, биология, 6-х и 8-х классов - русский язык и математика, 7-х классов - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика. Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все ученики 7-х классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку: английскому, немецкому или французскому.

Обучающиеся 6-х и 8-х классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам - по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования, уточнили в ведомстве. ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание работы по разным предметам и классам, будет указано в инструкции по их выполнению.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.