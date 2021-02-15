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Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Это первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Это первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина создан фонд "Круг добра", главная задача которого - помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями.

"Им нужна особая медицинская помощь, и зачастую дорогостоящее лечение, - заметил премьер. - Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей - это первый транш". 

Всего в бюджете на 2021 год предусмотрено 60 млрд рублей на эти цели, добавил Мишустин. Финансирование направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации.

"Важно обеспечить детей всем необходимым. И сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием", - заключил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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