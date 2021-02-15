Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге за неделю снизилось более чем на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, госпитализированных в Санкт-Петербурге, снизилось за неделю более чем на 20%. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во "ВКонтакте" в понедельник.

"На минувшей неделе госпитализированы с COVID-19 и подозрением на него 2 365 больных. Неделей ранее этот показатель был 2 959 больных. Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%", - написал глава комитета.

Сейчас в городе начат процесс обратного перепрофилирования ковидных стационаров. На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, а также остановил работу павильон № 7 "Ленэкспо". В понедельник к обычной работе возвращается часть Детской больницы № 5 им. Филатова, а также часть коек трех федеральных учреждений - ВМА им. С. М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии, 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

Как отметил Лисовец, количество вакцинаций от COVID-19 в Петербурге удалось увеличить вдвое по сравнению с серединой января. Сеть пунктов вакцинации включает уже 121 пункт. "При желании каждый может записаться на прививку, пусть и не в своем районе, в срок, не превышающий неделю", - рассказал глава комитета. Кроме того, выездные бригады начали проводить вакцинацию в социальных учреждениях, в частности, психоневрологических интернатах.

"Вакцинацию в мобильных пунктах у метро пока запускать не планируем. Условия в таких "пунктах на колесах" в морозную погоду нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан. Проводить вакцинацию в условиях стационарного пункта гораздо эффективнее. Делаем ставку на открытие пунктов в торговых центрах", - отметил Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 354 196 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 269 203 человека, умерли 10 512. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения.