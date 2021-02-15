Навального 16 февраля доставят на заседание по делу о клевете

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный во вторник, 16 февраля, будет доставлен в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Суд может провести прения сторон, в ходе которых прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

"Доставка Навального завтра должна состояться. Запланировано его личное участие в процессе", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Предстоящее заседание должно стать третьим по счету по этому делу. На предшествующих двух суд исследовал доказательства стороны обвинения и допросил Навального. Защита Навального считает, что на предстоящем заседании суд сможет заслушать прения сторон, в ходе которых будут обобщены доказательства.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. По данным обвинения, под этим роликом Навальный написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.