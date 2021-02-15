Более 90% старшеклассников хотели бы подрабатывать на каникулах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 90% российских школьников старших классов хотели бы иметь возможность подрабатывать во время летних каникул. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в понедельник в ТАСС.

Согласно этой информации, 91% школьников старших классов выразили желание подрабатывать летом, 3% не хотят заниматься работой, а 5% высказали безразличие, 1% не ответили на вопрос. Среди студентов 87% опрошенных хотели бы иметь подработку на летних каникулах, а 8% - нет, 3% заявили о безразличии к данному вопросу, 2% затруднились ответить.

ВЦИОМ также опросил россиян, студентов и школьников об информированности о студенческих отрядах. Хорошо знают о них 16% россиян, 10% студентов и 8% школьников. Впервые услышали - 32% россиян, 46% - студентов и 69% школьников. При этом 70% россиян заметили, что хотели бы стать участниками студенческих отрядов, 53% студентов и 60% школьников также готовы присоединиться к движению.

Среди главных ценностей студенты выделяют семью - 59% (школьники - 55%), здоровье - 53% (школьники - 50%), самореализацию - 47% (49% школьников), доход - 41% (43% учащихся школ), помощь другим людям - 23% (24% школьников) и уважение к другим людям - 19% (24% среди опрошенных школьников).

Опрос проводился в ноябре 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше, 2 тыс. студентов и 2 тыс. школьников.