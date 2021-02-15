Число участников студотрядов в России в 2020 году сократилось в 4 раза

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 58 тыс. участников российских студотрядов отработали в летний период 2020 года, по сравнению с 2019 годом их количество снизилось в четыре раза. Об этом заявил в понедельник руководитель молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев на пресс-конференции в ТАСС.

"По итогам 2020 года, когда начала бушевать всемирная пандемия, студенческие отряды как отражение рынка труда, наверное, тоже пострадали. С точки зрения, конечно, численности. Духом мы точно не упали. <...> По итогам 2020 года отработало 58 тыс.", - сообщил Киселев.

Он отметил, что по сравнению с 2019 годом число участников снизилось в четыре раза - в позапрошлом году во время летнего трудового семестра работали 240 тыс. человек.

День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году. Через школу студотрядов прошли более 19 млн человек.