Мосгорсуд оставил под домашним арестом депутата Штейн по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под домашним арестом муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн, обвиняемую по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"Мосгорсуд отклонил нашу жалобу на домашний арест Штейн, таким образом данная мера пресечения сохраняется. При этом с момента предъявления обвинения следователь не проводил новых следственных действий с моей подзащитной", - рассказал адвокат. Штейн предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Ранее в рамках расследования этого дела суд поместил под домашний арест Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, муниципального депутата по району Измайлово Дмитрия Барановского и сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Мера пресечения в виде запрета определенных действий назначена активисту ФБК Николаю Ляскину. В настоящее время суд рассматривает вопрос о мере пресечения по данному делу для муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Как сообщала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как среди их участников находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.