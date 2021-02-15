Глава Крыма предложил повысить штрафы за самовольное подключение к канализации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма инициируют повышение штрафов за самовольное подключение к канализации, поскольку это приводит к попаданию стоков в море. Об этом сообщил в понедельник на совещании по водоснабжению глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах. Аксенов 8 февраля поручил местным администрациям проработать вопрос заключения договоров на вывоз таких отходов, отметив, что в этом году в реки полуострова и море не должно попасть ни одного литра нечистот. Сейчас штрафы за самовольное подключение для физлиц составляют от 1 до 1,5 тыс. рублей. Установлено 16 фактов такого подключения, по восьми из них штрафы составили 10,6 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 44,2 млн рублей.

"Если вы видите, что наша работа не приносит эффекта, все продолжается системно на тех же адресах, "никакие" штрафы <…> Выходите с предложением об увеличении штрафных санкций. Мы такой законопроект внесем, если надо будет поддержать его на федеральном уровне <…> Я противник всегда штрафовать, я понимаю, что лучше убеждением, чем принуждением, но в отдельных случаях по-человечески никто не принимает", - сказал Аксенов.

Он отметил, что работу необходимо провести к курортному сезону. "В поселках приморских всегда была такая ситуация, причем громче всех кричали те за чистоту и экологию, кто, как правило, сам выливал отходы жизнедеятельности. Я коллегам говорил, когда в таких случаях не признаются такие деятели, которые будоражат остальных, вы обратное давление в трубу дайте, прокачайте <…> Я прошу помнить, что это личная ответственность каждого за состояние окружающей среды в Республике Крым", - сказал Аксенов.

В рамках федеральной целевой программы развития полуострова запланированы реконструкция и строительство 24 объектов системы канализации. В первой половине года приступят к реконструкции семи канализационно-очистных сооружений (КОС) и начнут проектирование еще десяти объектов.