Более 1,8 млн потребителей в трех штатах США остались без света перед резким похолоданием

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Непривычно холодная температура привела к отключению от электроснабжения более 1,8 млн потребителей в штатах Техас, Орегон и Вирджиния. Об этом сообщил в понедельник портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в США.

По его данным, в Техасе без света и тепла остались 1 408 377 потребителей, несколько часов назад их было свыше 155,8 тыс. В этом штате насчитывается в общем более 12,3 млн потребителей.

В Орегоне обесточено 253 057 домов и предприятий, а в Вирджинии - 152 707, информировал портал.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Техасе, совет обеспечения надежности электроснабжения этого штата настоятельно рекомендовал населению расходовать электроэнергию экономно ввиду того, что к вечеру воскресенья около половины ветряных энергетических установок не функционировало из-за обледенения. "Мы зафиксировали новый рекорд потребления в зимний сезон - 69 150 мегаватт в период с 18:00 до 19:00. Это на 3 200 мегаватт больше, чем во время предыдущего пика, зарегистрированного в январе 2018 года", - информировал в понедельник в Twitter совет, осуществляющий надзор за работой системы электрообеспечения штата. Жителей просят отключить от сети ненужную бытовую технику, не использовать стиральные машины по крайней мере три дня, одеваться теплее и поддерживать температуру внутри домов не ниже плюс 20 градусов.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует резкое похолодание в Техасе с понедельника. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится с минус 4 до минус 26 градусов. Ввиду сильного порывистого ветра по ощущениям будет холоднее. Как информировала телекомпания ABC, в Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года. Полиция города информировала о 134 ДТП, происшедших из-за непогоды.

Агентство Bloomberg предупредило о существенном снижении добычи сланцевой нефти в Техасе из-за вынужденной остановки необходимого оборудования.