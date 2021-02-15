Российские студотряды попросят Голикову помочь с развитием направления для школьников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские студенческие отряды намерены попросить 17 февраля вице-премьера РФ Татьяну Голикову помочь с развитием трудовых отрядов подростков и упростить процесс вовлечения школьников. Об этом сказал в понедельник руководитель молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы надеемся, что 17 числа у нас пройдет встреча с Татьяной Алексеевной Голиковой в рамках открытия нашего мультиформатного пространства, где мы сделаем ряд предложений по развитию этого направления, потому что сегодня есть некоторые нормативные сложности в развитии этого отдельного, такого направления работы со школьниками, слишком много документов, мы хотим попросить упростить этот вариант работы", - сказал Киселев.

По его словам, организация занимается этим направлением уже несколько лет, в настоящее время ребята с 14 до 18 лет из 29 регионов РФ могут изъявить желание поработать и получить первый свой заработок. Киселев выразил надежду, что устранение нормативных сложностей позволит участвовать подросткам уже из 85 субъектов России.

День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году. Через школу студотрядов прошли более 19 млн человек.